Нутрициолог Ходос назвала самые полезные для здоровья орехи

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Орехи — это источники качественного белка, жиров и клетчатки, но они могут вызывать аллергию и индивидуальную непереносимость. Об этом сообщила нутрициолог Юлия Ходос. Она перечислила самые полезные орехи и рассказала, как их правильно есть.

По словам специалиста, один из самых полезных орехов — грецкий. Он богат полиненасыщенными жирными кислотами, которые не производит организм человека, и является источником кислот омега-3. Нутрициолог сообщила, что грецкие орехи улучшают репродуктивное здоровье и способствуют росту и развитию младенцев.

Еще один полезный орех — бразильский. Благодаря богатому содержанию селена он обеспечивает поддержку функции щитовидной железы, уменьшает уровень плохого холестерина, повышая хороший.

Также нужно обратить внимание на кедровые орехи. Они полезны для микробиоты и рекомендуются для профилактики рака поджелудочной железы и прямой кишки, подчеркнула Ходос. Также, по ее словам, за счет содержания магния этот орех улучшает настроение и успокаивает.

Полезен и орех макадамия. Он содержит тиамин, магний и марганец, которые стимулируют выработку нейротрансмиттеров — химических веществ для отправки сигналов в мозг.

— Омега-9 жирные кислоты в орехе способствуют хорошему настроению, улучшению памяти и профилактике неврологических заболеваний. Часто орех макадамия обработан консервантами, маслами, солью и иногда сахарами, поэтому важно внимательно читать состав. Кроме того, в орехе много фосфора, поэтому его стоит употреблять с осторожностью, если есть дисфункция почек, — предупредила специалист.

Кроме того, Ходос посоветовала употреблять кешью. Он богатый витамином К и белком, которые полезны для профилактики высокого давления и заболеваний мужского здоровья. Миндаль, по ее словам, питает микробиоту кишечника и укрепляет за счет высокого содержания магния и фосфора костную ткань и зубы.

В день можно съедать в среднем 30-80 граммов разных видов орехов. Лучше употреблять их как отдельный перекус с зеленью, овощами или ягодами, заключила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

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