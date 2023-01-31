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Более трех тысяч водителей ежедневно пользуются обновленным путепроводом на улице Барклая

Лейла Алиева
Город
Более трех тысяч водителей ежедневно пользуются обновленным путепроводом на улице Барклая
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, улица Барклая Карта всех событий

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и будущий северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая позволил снизить загруженность дорог на западе столицы. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 31 января.

Дорога, связывающая Большую Филевскую улицу и Кутузовский проспект, была открыта месяц назад. В среднем по новой дороге проезжают 3,5 тысячи автомобилей в день.

Благодаря ей можно на пять минут быстрее доехать от Третьего транспортного кольца до торгового комплекса «Горбушкин Двор» и ТРЦ «Филион». Также на четыре минуты быстрее можно добраться до станции метро «Багратионовская», а до станции метро «Фили» — на две минуты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в скором времени специалисты завершат строительство южного участка МСД, Южной рокады и Северного дублера Кутузовского проспекта. Мэр столицы отметил, что по окончании работ создание нового дорожного каркаса города будет в основном завершено.

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