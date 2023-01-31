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На Украине завили, что ВСУ не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине завили, что ВСУ не смогут противостоять иранским баллистическим ракетам
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Украинские военнослужащие не обладают техникой, которая сможет противостоять баллистическим ракетам Ирана. Об этом во вторник, 31 января, заявил представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире местного телевидения.

— Россия по-прежнему готова получать БПЛА и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их, — признался он.

По словам Игната, чтобы противостоять БПЛА, Украине необходимы системы противовоздушной обороны, в частности американский Patriot PAC-3 последнего поколения и французский SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), передает РИА Новости.

До этого заместитель главы британского минобороны Алекс Чак заявил, что правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. Он также отметил, что до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию. По его мнению, эти машины не имеют уникальных характеристик.

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