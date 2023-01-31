Диетолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому

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Часто человеку хочется съесть продукты с определенным вкусом, чаще всего это сладкое или соленое. Диетолог Евгения Пегова пояснила, в чем истинная причина таких желаний.

По словам специалиста, такие желания могут быть связаны с обезвоживанием, стрессом и дефицитом натрия.

Если часто возникает тяга съесть сладкое, есть вероятность, что человеку не хватает витаминов А, D, К, Е и магния. Также это может говорить о потребности в железе и кальции. В этом случае стоит включить в рацион куриную и говяжью печень, яйца, сыр.

Кроме того, у человека может возникнуть потребность в острой пище. Острую еду может хотеться из-за повышенного уровня холестерина, проблем с органами ЖКТ, депрессии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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