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Диетолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог объяснила, почему возникает тяга к сладкому
Фото: Unsplash

Часто человеку хочется съесть продукты с определенным вкусом, чаще всего это сладкое или соленое. Диетолог Евгения Пегова пояснила, в чем истинная причина таких желаний.

По словам специалиста, такие желания могут быть связаны с обезвоживанием, стрессом и дефицитом натрия.

Если часто возникает тяга съесть сладкое, есть вероятность, что человеку не хватает витаминов А, D, К, Е и магния. Также это может говорить о потребности в железе и кальции. В этом случае стоит включить в рацион куриную и говяжью печень, яйца, сыр.

Кроме того, у человека может возникнуть потребность в острой пище. Острую еду может хотеться из-за повышенного уровня холестерина, проблем с органами ЖКТ, депрессии, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее терапевт Валерия Галкина сообщила, что в зимний период следует воздержаться от голодания и диет. Напротив, указала врач, питание зимой должно быть плотным и полноценным, передает «Царьград».

Нейровоспаление является причиной депрессивных расстройств, которые граничат с тревожностью. Это воспаление могут спровоцировать продукты, которые человек употребляет каждый день, такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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