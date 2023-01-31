Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Фарманалитик предупредил о росте цен на некоторые виды лекарств

Ирина Игнатенко
Общество
Фарманалитик предупредил о росте цен на некоторые виды лекарств
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государство регулирует цены не на все группы лекарственных препаратов, некоторые из них дорожают на 20–30 процентов из-за роста издержек производителей. Об этом рассказал фарманалитик Сергей Шуляк.

По словам специалиста, на некоторые лекарства цена регулируется, в то время как другие медикаменты находятся в «свободном плавании». Производители пользуются тем, что на часть препаратов цены не регулируются, и компенсируют издержки при производстве за счет поднятия цены.

Аналитик добавил, что в настоящее время индекс инфляции на лекарственные препараты составляет более шести процентов, передает НСН.

До этого сообщалось, что нехватка лекарственных препаратов наблюдается в Европе. Первая причина дефицита — рост спроса на лекарства, спровоцированный волной эпидемий. Вторая причина — это перебои с поставками, передает ФАН.

Эксперт фармацевтического рынка, управляющий партнер Центра бизнес-технологий Виктория Карташова сообщила «Вечерней Москве», что всем известные тонометры и небулайзеры от компаний Omron и A&D могут исчезнуть из аптек в России после запрета японских властей на экспорт в РФ вакцин, медицинского оборудования и роботов.

Цены Аптеки Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте