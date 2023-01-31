Фарманалитик предупредил о росте цен на некоторые виды лекарств

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государство регулирует цены не на все группы лекарственных препаратов, некоторые из них дорожают на 20–30 процентов из-за роста издержек производителей. Об этом рассказал фарманалитик Сергей Шуляк.

По словам специалиста, на некоторые лекарства цена регулируется, в то время как другие медикаменты находятся в «свободном плавании». Производители пользуются тем, что на часть препаратов цены не регулируются, и компенсируют издержки при производстве за счет поднятия цены.

Аналитик добавил, что в настоящее время индекс инфляции на лекарственные препараты составляет более шести процентов, передает НСН.

До этого сообщалось, что нехватка лекарственных препаратов наблюдается в Европе. Первая причина дефицита — рост спроса на лекарства, спровоцированный волной эпидемий. Вторая причина — это перебои с поставками, передает ФАН.

Эксперт фармацевтического рынка, управляющий партнер Центра бизнес-технологий Виктория Карташова сообщила «Вечерней Москве», что всем известные тонометры и небулайзеры от компаний Omron и A&D могут исчезнуть из аптек в России после запрета японских властей на экспорт в РФ вакцин, медицинского оборудования и роботов.