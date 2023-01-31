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Мужчина, убивший посетителя ресторана на Ленинском проспекте, отправится в колонию строгого режима

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, убивший посетителя ресторана на Ленинском проспекте, отправится в колонию строгого режима
Фото: shutterstock
Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Московский городской суд признал второго фигуранта уголовного дела об убийстве посетителя ресторана на Ленинском проспекте виновным. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 31 января.

По ее словам, суд признал 38-летнего Ибрагима Гаджимурадова виновным по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Убийство, о котором идет речь, произошло 11 декабря 2018 года. Двое злоумышленников встретились в ресторане «Райская трапеза» со своим знакомым. Оба мужчины имели при себе огнестрельное оружие. В ходе беседы между земляками возник конфликт, и двое сообщников расстреляли третьего участника.

Первого подозреваемого по фамилии Исламов задержали в тот же день. Он приговорен к 13 годам лишения свободы. Ибрагим Гаджимурадов долгое время скрывался и был задержан позже. Расследование в отношении него завершилось только 29 сентября 2022 года.

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