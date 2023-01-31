Глава военной разведки Украины признал наличие в РФ киевских диверсантов

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На территории России имеются агенты, которые занимаются террористической деятельностью. Об этом во вторник, 31 января, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The Washington Post.

По его словам, диверсанты будут находиться в РФ пока «территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Также он добавил, что Украина пытается вербовать россиян, которые считают, что страна должна стать другой.

Недавно сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию».

До этого военный корреспондент Анна Долгарева рассказала, что украинские боевики используют форму убитых российских военных для совершения диверсий. По ее словам, переодеваясь в форму ВС РФ, украинские военные совершают различные диверсии против российской армии.