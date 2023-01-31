Следком заинтересовался хакерами, взломавшими экраны Эрмитажа, чтобы разместить фейк

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В Санкт-Петербурге неизвестные взломали серверы Эрмитажа и показали заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ на экранах музея. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По предварительным данным, инцидент произошел около девяти вечера 29 января. На экранах музея неизвестные начали транслировать информацию о событиях в Буче, которую Министерство обороны признало заведомо ложной.

Как только сотрудники Эрмитажа заметили взлом, табло было отключено. Представители музея незамедлительно обратились в полицию.

Как сообщила «Фонтанка», по данному факту проводится проверка Следственным комитетом. Ведомство решает, как квалифицировать действия хакеров.

Еще одна группа интернет-взломщиков атаковала украинские базы данных и выложила в Сеть информацию о работающих в стране хакерах.