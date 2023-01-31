Марочко: Украина стоит перед выбором — оставить Артемовск или Часов Яр

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Сейчас перед украинской армией стоит сложный выбор: оставить Артемовск или перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв таким образом уже этот город. Такое мнение высказал во вторник, 31 января, военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— Все прекрасно понимают, что судьба Артемовска предрешена. Как бы они там сейчас ни сражались, ни упирались, им все равно нужны запасные позиции, чтобы отойти из этого населенного пункта. Вот как раз и выбраны эти запасные позиции в населенном пункте Часов Яр, он находится западнее Артемовска, — заявил он.

ВСУ в Артемовске отчаянно нуждаются в ресурсах, в том числе в людях, которых много в Часовом Яре, утверждает Марочко. Сложившаяся вокруг двух городов ситуация оказалась крайне невыгодной для украинского командования, заявил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

В последнее время ситуация на Сватовском и Кременском направлениях спецоперации сильно обострилась. Так, Вооруженные силы Украины проводят регулярные обстрелы населенных пунктов, а также перебрасывают бронетехнику западного производства.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным населенным пунктом, который находится под контролем ВСУ в Донецкой народной республике.