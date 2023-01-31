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Прием заявок на участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество» стартовал в Москве

Александр Афонин
Город
Прием заявок на участие в конкурсе «Женщины за здоровое общество» стартовал в Москве

В столице начался прием заявок для участия во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы во вторник, 31 января.

— В январе 2023 года стартовал прием заявок на участие во II Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество», — говорится в сообщении.

Конкурс направлен на повышение качества жизни горожан и снижение уровня смертности. Для этого среди женщин проводится популяризация принципа ответственного отношения к своему здоровью, а также ценности сохранения здорового образа жизни.

Помимо этого, в столице стартовал конкурс «Педагоги года Москвы», где любой желающий преподаватель может проявить себя в шести номинациях. Принять участие в соревновании могут учителя допобразования, инструкторы по физической культуре, дефектологи и так далее.

Также в Москве начался профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0». В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость».

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