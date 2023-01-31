Военный эксперт Хатылев объяснил, почему Leopard 2 не готов к встрече с армией РФ

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Танки Leopard 2, которые поставят западные страны украинским войскам, легко обнаруживаются тепловизорами, которыми оснащена российская армия. Об этом сообщил полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев.

— Leopard 2 имеет ряд достоинств и ряд недостатков. Один из самых больших его недостатков — это двигательная установка и его контрастность на фоне теплового излучения. Армия России имеет и теплопеленгаторы, и инфракрасные обнаружители на вооружении в сухопутных войсках, — рассказал он.

Эксперт отметил, что поставляемые немецкие танки не имеют необходимых характеристик для современного танкового сражения. По его словам, Leopard 2 является контрастной целью на поле боя.

Хатылев подчеркнул, что Leopard 2 не готов к современным танковым сражениям.

— Когда есть связка Т-90 или Т-80 и рядом идет «Терминатор», который работает в поддержу танка, то шансов ни у «Леопардов», ни у кого не будет. Его вес не позволяет маневрировать на поле боя, и подъездные пути для него целая проблема, — цитирует его портал Ura.ru.

Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок Caesar. Об этом 31 января сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню.