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Ани Лорак объявила о сборе в поддержку ВСУ

Юлия Курганова
Общество
Ани Лорак объявила о сборе в поддержку ВСУ
Фото: АГН Москва

Певица Ани Лорак, которая родилась и выросла на Украине, долгое время не могла определиться со своей общественно-политической позицией. Сначала она сбежала из России, где жила много лет, а потом вернулась в Москву и даже вышла на большую сцену. Но в результате артистка объявила о сборе средства для нужд украинской армии.

На странице в социальной сети Лорак сообщила о благотворительном сборе, который открыла на своем сайте. Она дала ссылку, при переходе по которой можно попасть на ее англоязычный сайт. Там сказано, что собранные деньги будут переданы на нужды ВСУ.

Российские поклонники выразили разочарование в певице, которая долгие годы зарабатывала в России. В настоящее время знаменитость находится в Испании, где также проживает ее новый возлюбленный Исаак Виджраку, а последний концерт дала на Тенерифе, сообщает портал TVcenter.

В середине января Лорак намекнула поклонникам, что наконец-то устроила личную жизнь. Она опубликовала на своей странице в соцсети видео, где обнимается с неким высоким брюнетом.

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