Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полковник запаса Чмутин рассказал, как ВСУ 9 лет готовились к спецоперации РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник запаса Чмутин рассказал, как ВСУ 9 лет готовились к спецоперации РФ
Фото: depositphotos

Украинская армия с 2014 года стала готовиться к спецоперации России, создавая по всей линии соприкосновения укрепленные опорные пункты обороны из железобетона. Об этом сообщил ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

— 11 месяцев спецоперации, а если еще присовокупить восемь лет, то этого времени вполне достаточно, чтобы создать мощные укрепрайоны. Этим занимались ВСУ. Киев плевать хотел и на Минские соглашения, и на любые предложенные договоренности. Поэтому Угледар, Соледар и Артемовск — это укрепленные опорные пункты, глубоко эшелонированные, с залитием всевозможных сооружений бетоном, — рассказал он.

Чмутин отметил, что такие укрепрайоны трудно взять. По его словам, чтобы их преодолеть, нужно время, большие затраты, в том числе в вооружении, но «главное людские», сообщает портал Ura.ru.

Украинские подразделения во время отступления из города Соледара бросили большое количество тел своих погибших солдат. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Луганской народной республики Виталий Киселев.

Украина Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте