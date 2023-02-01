Полковник запаса Чмутин рассказал, как ВСУ 9 лет готовились к спецоперации РФ

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Украинская армия с 2014 года стала готовиться к спецоперации России, создавая по всей линии соприкосновения укрепленные опорные пункты обороны из железобетона. Об этом сообщил ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин.

— 11 месяцев спецоперации, а если еще присовокупить восемь лет, то этого времени вполне достаточно, чтобы создать мощные укрепрайоны. Этим занимались ВСУ. Киев плевать хотел и на Минские соглашения, и на любые предложенные договоренности. Поэтому Угледар, Соледар и Артемовск — это укрепленные опорные пункты, глубоко эшелонированные, с залитием всевозможных сооружений бетоном, — рассказал он.

Чмутин отметил, что такие укрепрайоны трудно взять. По его словам, чтобы их преодолеть, нужно время, большие затраты, в том числе в вооружении, но «главное людские», сообщает портал Ura.ru.

Украинские подразделения во время отступления из города Соледара бросили большое количество тел своих погибших солдат. Об этом сообщил военный эксперт, полковник Луганской народной республики Виталий Киселев.