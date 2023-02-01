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Военная полиция РФ предотвратила теракт в поселении Кириловке Запорожской области

Юлия Курганова
Общество
Военная полиция РФ предотвратила теракт в поселении Кириловке Запорожской области
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Сотрудники российской военной полиции обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в поселении Кириловка Запорожской области. Его установили в оживленном районе. Об этом сообщил командир одного из подразделений с позывным Фармацевт.

— Вчера было обнаружено взрывное устройство. Диверсанты планировали подорвать остановку, где бывает большое скопление людей. Наш специалист с позывным Ара обезвредил взрывное устройство, — рассказал он.

Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями уничтожения найденного в Кириловке самодельного взрывного устройства и других боеприпасов, которые были изъяты из схронов террористов во время рейдов.

Военнослужащий с позывным Ара сообщил, что обнаруженная взрывчатка оказалась с дистанционным управлением, из-за этого он решил обезвредить ее на месте, хотя это противоречит правилам.

— Поступил сигнал от Росгвардии, что обнаружено самодельное взрывное устройство. Поехали на выезд, осмотрел. Это была противопехотная мина МОН-100 с дистанционным управлением. По инструкции должен был абордажной кошкой ее оттянуть на безопасное расстояние, чтобы накладным зарядом уничтожить. Но решил обезвредить ее на месте, так как ее могли взорвать в любой момент, — рассказал он.

Около школы в Бердянске Запорожской области взорвали машину предпринимательницы Валентины Мамай. Об этом 24 января сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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