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Член парламент Ирана Мешкини заявил, что Тегеран ответит на атаку дронов на объект в Исфахане

Араз Салехов
В мире
Член парламент Ирана Мешкини заявил, что Тегеран ответит на атаку дронов на объект в Исфахане
Фото: shutterstock

Иран даст ответ на атаку на военный объект в Исфахане. Об этом в среду, 1 февраля, заявил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Таким образом он прокомментировал заявление советника украинского президента Михаила Подоляка, который намекнул на возможную причастность Киева к атаке дронов в Исфахане.

— Атака на Исфахан не останется без ответа, — поделился политик с РИА Новости.

Украинское государство, уверен Мешкини, не может себе позволить более откровенные выпады в отношении Ирана, поскольку знает о последствиях.

30 января глава иранского МИД Насер Канаани сообщил, что Тегеран призвал Киев к ответу после публикации Подоляка в Twitter.

Накануне органы безопасности Ирана определили производителя беспилотника, который совершил нападение на военный объект в городе Исфахан. При этом название компании, которая создала дрон, не уточнялось.

Газета Wall Street Journal сообщила, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит израильская сторона. Как уточняется, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.

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