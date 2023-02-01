Чавушоглу заявил, что Турция выступает против вхождения новых военных судов в Черное море

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Турецкое государство неукоснительно выполняет требования Конвенции Монтрё, выступая против вхождения новых военных судов в Черное море. Об этом в среду, 1 февраля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, у Анкары прекрасные отношения с Россией и Украиной.

— Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. Анкара выступает против разрастания войн в регионе и против вхождения новых военных судов в Черное море, — поделился глава ведомства в интервью Anadolu.

Дипломат добавил, что турецкое правительство также призвало страны НАТО провести диалог с Россией.

Накануне Чавушоглу заявил, что в связи со сложившейся ситуацией парламент Турции принял решение не ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, на сегодняшний день нет смысла говорить об одобрении данного документа.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал уважительными и честными взаимоотношения с российским коллегой Владимиром Путиным и между двумя государствами в целом. Глава страны добавил, что у Турции есть уважение и доверие в отношениях с Россией