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Junge Welt: Позиция Лулы Да Силвы по ситуации на Украине унизила Шольца

Александр Афонин
В мире
Junge Welt: Позиция Лулы Да Силвы по ситуации на Украине унизила Шольца
Фото: flickr/palaciodoplanalto

Позиция президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы касательно поддержки Украины и отношениям с Россией унизила канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в среду, 1 февраля, пишет газета Junge Welt.

— Лула да Силва отметил, что Бразилия — это страна мира, поэтому не будет поставлять оружие Украине, а Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, теперь превратилась в государство, находящееся в состоянии войны, — говорится в сообщении.

По словам автора материала, своим решением не присоединяться к осуждению России и продвигать переговоры Лула да Силва сделал из Бразилии отдельный полис конфликта. Сегодня его страна стала посредником как между Киевом и Москвой, так и между Россией и Западом.

До этого издание Folha de Sao Paulo сообщило, что Луис Инасиу Лула да Силва отказал правительству Германии в просьбе осуществить поставки боеприпасов для немецких танков Leopard. Таким образом бразильский лидер хотел сохранить нейтралитет своего государства и не провоцировать Россию.

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