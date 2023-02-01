Спортивный психолог рассказала о пользе бега

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Спортивный психолог Ольга Тиунова рассказала о пользе бега.

— Посильная, индивидуализированная, систематическая и целенаправленная физическая нагрузка укрепляет организм в целом, а значит, косвенно положительно влияет и на нашу нервную систему, психику, — отметила она.

Специалист отметила, что бег хорошо помогает бороться со стрессом, это подтверждают многочисленные исследования. При помощи этого простого упражнения многим удается «убежать от стресса» и нормализовать настроение, передает МИР 24.

Спортом следует заниматься с осторожностью, не перенапрягая организм чрезмерными нагрузками. Об этом рассказала эксперт по фитнесу Сесилия Харрис. По словам эксперта, лучше всего проводить 25-минутные занятия от двух до четырех раз в неделю, передает ФАН.

До этого доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова назвала три причины для начала спортивных тренировок.