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Совфед России одобрил закон о приеме и хранении изъятого оружия органами МВД

Александр Афонин
Общество
Совфед России одобрил закон о приеме и хранении изъятого оружия органами МВД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Совет Федерации России одобрил закон, в рамках которого территориальные органы МВД РФ смогут принимать и временно хранить изъятое или сданное оружие. Соответствующее решение было принято в среду, 1 февраля, в ходе 538 заседания.

Данный закон вносит изменения в текущее законодательство. Согласно поправкам, министерство будет принимать огнестрельное, газовое, холодное и иное оружие, а также боеприпасы, взрывные устройства и так далее. Срок хранения составит не более четырех месяцев.

По истечении срока хранения оружие будет передано либо обратно владельцу, либо территориальным органам Росгвардии. В случае второго варианта переданные вещи могут дальше храниться или быть уничтожены, передает РИА Новости.

До этого Совет Федерации одобрил закон об увеличении на период с 1 марта 2023 года до конца 2025 года ставок акцизов на табачные изделия. Законопроект затронет рост стоимости налога на сигареты, жидкости для вейпов и нагреваемый табак.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что в России следует ввести полный запрет на продажу электронных сигарет, что позволит спасти граждан страны от возможных проблем со здоровьем и преждевременной смерти.

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