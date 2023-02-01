Диетолог Джутова пояснила, вызывают ли сладости аллергию

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Аллергию вызывают не сладости, а компоненты, которые входят в состав десертов. Об этом рассказала врач-диетолог Марьям Джутова.

Эксперт пояснила, что часто аллергические реакции вызывают компоненты, которые входят в состав десертов, в частности, орехи, молочные продукты, мука, рожь, ячмень. Также яйца и мед могут стать причинами аллергии.

По словам врача, пищевая аллергия — это белки. Иммунная система людей, страдающих от аллергии, ошибочно принимает их за вредоносные. Если у человека есть склонность к аллергии, то потребление продуктов, которые содержат аллергены в большом количестве, может вызвать нежелательные реакции — вплоть до отека Квинке, передает РИАМО.

До этого стоматолог Галина Хорькова рассказала, какие сладости нужно убрать из рациона для сохранения здоровья зубов. Специалист посоветовала исключить из меню десерты, которые тяжело жуются. Речь идет о пристающих к зубам ирисках, карамели и сосательных конфетах, передает Nation news.

Врач-педиатр Елена Игринева сообщила, сколько сладкого можно есть ребенку, и назвала самые вредные сладости для детей. По ее словам, худшими сладостями являются леденцы, ириски и жевательные конфеты.