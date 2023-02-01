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Приметы и советы

Эксперт Марчинский рассказал, какие квартиры предпочитают снимать россияне

Араз Салехов
Общество
Эксперт Марчинский рассказал, какие квартиры предпочитают снимать россияне
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россияне предпочитают брать в аренду квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры. Об этом рассказал предприниматель и инвестиционный советник Ян Марчинский.

— Гигантские квартиры, хоромы 100 плюс «квадратов» — это такой дорогой сегмент. А основной тренд строительства, даже сейчас, — студии, однокомнатные квартиры, малометражные квартиры, — поделился он в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, это главный мировой и внутрироссийский тренд. В большинстве своем, отметил Марчинский, россияне стали снимать студии площадью до 20 квадратных метров, а также однокомнатные квартиры размером 30 «квадратов».

Также была названа стоимость самых дешевых арендных квартир в Москве — так, в столице можно найти арендные квартиры, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей. Как уточняется, за такую цену можно найти 4,3 процента квартир в общем объеме предложения.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.

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