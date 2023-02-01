Песков ответил на вопрос о планах по переговорам Путина и Байдена

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом в ближайшее время не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 1 февраля.

— Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель — продолжение специальной военной операции, — отметил он.

По словам Пескова, на данный момент Россия стремится выполнить все поставленные главой государства задачи, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года сообщалось, что Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Кремль проявит серьезную готовность к переговорам. А также при условии поддержания консультаций с Украиной.

В последний раз лидеры двух государств виделись в июне 2021 года на саммите в Женеве. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.