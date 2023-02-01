Для омоложения и здоровья: врачи назвали ягоду, которую рекомендовано есть после 40 лет

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Коллаген — это природный белок в организме, который отвечает за эластичность кожи, сохраняет ее упругость и препятствует появлению морщин. Однако с возрастом организм вырабатывает его все меньше. Включение в рацион продуктов, укрепляющих кожный барьер, может существенно помочь в борьбе с признаками старения. Самый мощный продукт, который можно съесть, чтобы стимулировать выработку коллагена после 40 лет, — это черника, пишет американское издание She Finds.

Диетологи объяснили, как чудо-ягода действует на кожу и организм в целом, и рассказали как включить ее в ежедневный рацион.

Черника богата витаминами А и С и препятствует потере коллагена, рассказал доктор Пол Джаррод Фрэнк. По его словам, ягода богата антиоксидантами, которые поддерживают кожу увлажненной. Также она предотвращает повреждения, вызванные воздействием солнца. Употребляя в пищу продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника, и, конечно, ежедневно нанося солнцезащитный крем, получится сохранить молодость.

Доктор медицинских наук Алисия Гэлвин солидарна с коллегой, она уверена, что этот продукт — важнейший источник антиоксидантов и клетчатки.

— Антиоксиданты — это питательные компоненты, которые помогают бороться со свободными радикалами, — объяснила она.

Свободные радикалы могут вызвать повреждение ДНК, старение кожи и способствовать воспалению. Клетчатка и пребиотики, содержащиеся в чернике, также питают полезные кишечные бактерии. Эти бактерии выполняют важные задачи, такие как борьба с вредными бактериями, помогают поддерживать гормональный баланс, контролируют воспаление, а иногда переваривают пищу.

Черника также содержит клетчатку и фитонутриенты, которые действуют в организме как антиоксиданты, добавила диетолог Лиза Ричарс.

— Специфическими антиоксидантами являются флавоноиды, растительные соединения, которые обеспечивают этим ягодам защиту, а при употреблении в пищу дают людям аналогичную защиту на клеточном уровне, — отметила медик.

Эти ягоды также богаты питательными веществами. При этом они низкокалорийны.

Специалисты порекомендовали ежедневно добавлять горсть черники в йогурт или овсянку.