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В Кремле прокомментировали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках

Александр Афонин
Общество
В Кремле прокомментировали идею Матвиенко о моратории на закон о госзакупках
Фото: Пресс-служба Совфеда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 1 февраля, заявил, что не располагает сведениями об обсуждении моратория на закон о госзакупках между спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и президентом России Владимиром Путиным.

— Это необходимо прорабатывать на уровне правительства. Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена, и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства, — цитирует Пескова РИА Новости.

Идея о введении моратория на закон о государственных закупках была предложена Валентиной Матвиенко 1 февраля. Согласно инициативе, отсрочку стоит ввести до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. По словам спикера Совфеда, это поможет российским регионам быстро принимать решения.

До этого Матвиенко призвала сократить количество проверяющих органов и бороться с «проверочным зудом». Она отметила, что контролеры с двойным усердием переключились на социальную сферу, где теперь активно выписывают штрафы.

Дмитрий Песков Валентина Матвиенко Владимир Путин Кремль
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