Российские военные ударили по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск

Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла удары по колоннам ВСУ, которые направлялись по трассе между Артемовском и Часовым Яром. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.

— Частично она (трасса — прим. «ВМ») уже контролируется, по ней уже наносились удары — по колоннам противника, которые везли снабжение. Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят, — рассказал он.

По словам помощника врио главы, это единственная дорога, при помощи которой украинские войска могут снабжать свою группировку. Ежедневно ВСУ несут потери в сотни человек, а ситуация в городе остается тяжелой, добавил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время российская армия ведет бои за контроль над трассой Часов Яр — Артемовск. При этом ВС РФ уже удалось взять Артемовск в оперативное окружение.

Замкомандира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телеканала «Рада» недавно сообщил, что под Артемовском идут ожесточенные бои, а ситуация на данном направлении очень сложная.