Названы три системы питания, которые снижают риск умереть молодым

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Многие начинают год с грандиозных планов на радикальные изменения в жизни. И переход на правильное питание часто в их числе, так как от здоровой еды зависит физическая форма человека, психическое благополучие и продолжительность жизни. Китайские ученые назвали четыре лучшие диеты, которые помогут сохранить жизненные силы, пишет британский таблоид The Sun.

В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, эксперты наблюдали за 100 тысячами мужчин и женщин в возрасте от 50 лет, чтобы проследить, как питание влияет на продолжительность жизни. Все участники придерживались одной из четырех диет — каждая из них помогла людям прожить дольше, снизив риск развития нескольких заболеваний.

Исследователи пришли к выводу, что множество моделей здорового питания могут быть адаптированы к индивидуальным пищевым привычкам и предпочтениям. Исследование показало, что у тех, кто соблюдал одну из этих диет, было меньше шансов преждевременно умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных болезней и рака. Они также с меньшей вероятностью умирали от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

Индекс здорового питания

Индекс здорового питания — это показатель общего качества рациона, основанный на стобалльной системе. Баллы начисляются в зависимости от количества злаков, овощей, фруктов, молока, мяса, калорий, жира, насыщенных жиров, холестерина, натрия и разнообразия рациона. Здоровым считается питание, которое набирает как минимум 80 баллов.

Средиземноморская диета

Средиземноморская диета отличается высоким содержанием полезных продуктов и низким содержанием вредной еды с высоким содержанием сахара.

Варианты диеты меняются в зависимости от страны и региона, но в целом в ней много овощей, фруктов, бобовых, орехов, фасоли, злаков, круп, рыбы и ненасыщенных жиров, таких как оливковое масло. А также мало мяса и молочных продуктов.

Растительная диета

Растительная диета, иногда называемая веганской, состоит исключительно из бобов, злаков, фруктов, орехов, семян и овощей.

Однако существует множество заменителей, которые можно использовать вместо ингредиентов животного происхождения. Например, коровье молоко можно заменить соевым, а веганский маргарин — отличная альтернатива сливочному маслу. Эксперимент показал, что приверженцы этого стиля питания также живут дольше.

Альтернативный индекс здорового питания

Согласно альтернативной диете, индекс здорового питания присваивает рейтинги продуктам и питательным веществам, способствующим развитию хронических заболеваний.

Те, кто придерживается диеты, должны есть разнообразные продукты, включая овощи, фрукты, цельные зерна, бобы, орехи, семечки, нежирное мясо, морепродукты, яйца, молоко, йогурт и сыр.

Они ограничивают потребление продуктов с низким содержанием витаминов и минералов, а также исключают продукты с добавлением сахара.