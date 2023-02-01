Житель Санкт-Петербурга украл золотое кольцо за 45 тысяч в столичном поезде

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

В поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в столицу, один из пассажиров украл золотое кольцо, оставленное в уборной. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в среду, 1 февраля.

По данным ведомства, преступление произошло уже перед прибытием на столичный Ленинградский вокзал. Пострадавший пошел умыться в уборную. Для проведения водных процедур мужчина снял золотое кольцо и положил его на раковину, после чего забыл о нем и ушел. Через десять минут пассажир опомнился и вернулся за драгоценностью, но к этому моменту ее уже кто-то украл. Нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался попутчик потерпевшего — житель Санкт-Петербурга 1974 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по месту его временного проживания в столице. Злоумышленник во всем признался, украденное кольцо у него изъяли. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В рамках расследования сотрудники полиции выяснят, был ли злой умысел в действиях задержанного. Есть определенная вероятность, что мужчина не собирался совершать преступление, а просто не знал разницу между случайной находкой и кражей. Узнать об этом можно в материале «Вечерней Москвы».