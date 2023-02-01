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Приметы и советы

Российская компания опровергла информацию о покупке заводов ушедших из РФ брендов

Никита Худяков
Общество
Российская компания опровергла информацию о покупке заводов ушедших из РФ брендов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Представитель российского производителя бытовой техники Schaub Lorenz опроверг сообщение о желании компании приобрести или арендовать российские заводы Samsung, Bosch и LG, остановившие работу в стране после начала спецоперации. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «Лента.ру».

— Наша компания не обращалась с подобным предложением к ушедшим брендам. И не проходила консультацию в Минпромторге. Мы не планируем локализовывать производство, — заявил представитель компании.

Ранее появилась информация, что несколько китайских и российских производителей бытовой техники планируют приобрести и арендовать российские заводы. Отмечалось, что среди компаний, заинтересованных в покупке, находится китайский Hisense, который продает в России холодильники, стиральные машины, телевизоры и другую технику. А также российские Schaub Lorenz и Kuppersberg, специализирующиеся на вытяжках, варочных панелях и холодильниках.

До этого сообщалось, что крупнейшая целлюлозно-бумажная компания в мире International Paper уходит из России и продает 50-процентную долю в холдинге Ilim SA. Новыми владельцами станут российские партнеры International Paper по этому совместному предприятию, отмечается в пресс-релизе компании.

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