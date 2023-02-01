Владислав Овчинский: Московская компания в 2022 году увеличила производство лазерных установок почти в три раза

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная группа компаний «Лазеры и аппаратура» по итогам прошлого года произвела и поставила заказчикам 24 лазерные установки, что почти втрое превышает показатели 2021 года. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня на территории города работает порядка 200 предприятий, занимающихся производством оборудования, станков и различных конвейеров. За 11 месяцев 2022 года они в полтора раза нарастили выпуск техники.

— Компания «Лазеры и аппаратура» за прошлый год произвела в три раза больше лазерных установок, чем годом ранее. Таких показателей удалось достичь за счет расширения модификаций выпускаемой продукции и развития поставок на внутренний рынок, — рассказал Владислав Овчинский.

Компания в 2022 году активно выводила на российский рынок свою инновационную продукцию: в серийное производство была запущена новая модификация аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения, лазерныетехнологические комплексы для сваркиметаллических изделий сложной формы, высокоточной обработки, изготовления датчиков и другого оборудования. Помимо этого, инженеры разработали промышленный удлинитель USB, позволяющий перенести рабочее место операторалазерной установки на 70 метров, и внедрили систему бесконтактной профилометрии на базе российских комплектующих и программного обеспечения собственной разработки.

Как отметила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова, в прошлом году была проделана большая работа по развитию собственной базы модулей и компонентов лазерного оборудования – элементов машинного зрения, систем распознавания, нового программного обеспечения, которое используется в установках нашего производства, а также собственных промышленных контроллеров и технологических баз данных.