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В ЛНР заявили, что армии России осталось 10 километров до полного окружения Артемовска

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В ЛНР заявили, что армии России осталось 10 километров до полного окружения Артемовска
Фото: Минобороны РФ

Российским войскам осталось пройти порядка 10 километров, чтобы полностью сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. Об этом в среду, 1 февраля, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

— Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. — прим. «ВМ»)... «в подкову». Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров, — сказал он в эфире «Первого канала».

Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут организовать плановый отход из города. По его словам, если украинские войска попытаются реализовать подобный план, то они потерпят катастрофу. Единственный вариант для них — бегство из города.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение. По его словам, кольцо будет сомкнуто за городом.

Позже Гагин сообщил, что российская армия нанесла удары по колоннам ВСУ, которые направлялись по трассе между Артемовском и Часовым Яром. Он отметил, что это была единственная дорога, при помощи которой украинские войска могут снабжать свою группировку.

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