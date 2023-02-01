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Политолог Журавлев: Поляки считают Киев своим

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Журавлев: Поляки считают Киев своим
Фото: shutterstock

Территорию Украины уже сейчас делят между собой разные европейские государства, которые выдвигают претензии на западные земли страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Польша начнет под разными предлогами искать варианты захвата Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. То есть земель, которые ей некогда принадлежали, — считает он.

По словам собеседника «ВМ», даже у населения разных территорий Украины разительно отличается менталитет. Так, Закарпатская и Львовская области находятся рядом, но из-за того что первая входила в состав Венгрии, у жителей Закарпатья больше сходства с венграми, чем с «родными львовянами». Журавлев уверен, что пройдет несколько лет, и Украина будет состоять всего из девяти областей.

— Полагаю, что туда войдут Хмельницкая, Житомирская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская и Киевская области. И то у меня есть большие сомнения по поводу столицы (Киев — прим.ВМ), потому что поляки ее тоже считают своей, — заключил он.

Подробнее о возможном распаде Украины — в материале «Вечерней Москвы».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить часть западных регионов Украины Польше, чтобы долги Киева за предоставленную поддержку возместила Варшава.

Cтарший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что Польша готовится стать самой сильной армией в ЕС и нанести удар по России, используя территорию Украины.

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