Перед судом предстанет гендиректор компании, сотрудники которой утонули в коллекторе в Люблине

Фото: СК РФ

Москва, Краснодарская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора подрядной организации, сотрудники которой погибли в коллекторе на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 1 февраля.

По ее словам, гендиректора компании обвинили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Уголовное дело передано в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 августа на Краснодарской улице на юго-востоке столицы. Сотрудники компании проводили очистные работы в канализационном коллекторе, когда начался резкий подъем уровня воды. Трое рабочих не смогли выбраться из западни и погибли. Их тела позже были обнаружены спасателями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали.