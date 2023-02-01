Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Британии начали марш в центре Лондона

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Участники крупнейшей за последние 10 лет забастовки в Великобритании начали марш в самом центре Лондона. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал Sky News.

Члены Национального профсоюза образования (NEU) проследуют от Портленд-плейс до Вестминстера. Они выступают против нового закона правительства о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы.

В начале зимы около десяти тысяч жителей Италии вышли на митинг против военной поддержки украинских властей в Риме по призыву ряда национальных профсоюзов. Главный лозунг протестной акции — «Опустите оружие, поднимите зарплаты!». Сотрудники из разных сфер со всей стране приехали в итальянскую столицу, чтобы выразить недовольство действиями властей.

Помимо этого, митинги против правительства идут и в Молдавии. Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, к чему приведут антиправительственные митинги в Молдавии.