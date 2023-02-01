Богомаз назвал число погибших в Брянской области от обстрелов ВСУ с начала спецоперации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Четверо жителей Брянской области погибли в результате обстрелов территории региона Вооруженными силами Украины с начала проведения российской спецоперации. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, за это время Брянская область подвергалась обстрелам противника 272 раза.

— Это и артиллерийские обстрелы, и минометные обстрелы, авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло, — заявил Богомаз на совещании под председательством президента России Владимира Путина.

Губернатор также отметил, что за причиненный ущерб из областного бюджета была выделена помощь в размере 4,4 миллиона рублей. Богомаз также добавил, что суммарно с начала спецоперации получили различные повреждения 235 частных домов и еще семь были полностью разрушены.

— Из семи домов мы пяти владельцам полностью возместили по их желанию и один дом построили, один дом оказался бесхозным… Все, что можем, мы делаем, из областного бюджета мы выплачиваем, — передает слова Богомаза официальный сайт Кремля.

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на встрече с президентом России рассказал, что с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек.