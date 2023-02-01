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AT: Пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина привело к конфликту на Украине

Евгений Жуков
В мире
AT: Пренебрежение Запада к Мюнхенской речи Путина привело к конфликту на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Западный политический истеблишмент допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон.

— В 2007 году в Мюнхенской речи Владимира Путина российское правительство ясно дало понять, что Украина является самой красной из всех красных линий, — отметил автор статьи.

Колумнист также добавил, что Москва не станет терпеть соседа, напичканного вооружением американского происхождения. Несмотря на это администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с первого дня работы стала рассматривать Украину как фактического члена НАТО. В заключении своей статьи Петерсон подчеркнул, что существующий кризис на Украине был спровоцирован «вялотекущей войной Запада против Кремля».

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник армии США заявил, что правительство Соединенных Штатов недооценило Россию в конфликте на Украине, что привело к неудачам Вашингтона в противостоянии с Москвой.

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