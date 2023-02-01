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МВД Молдавии: Найденные фрагменты ракет принадлежат Украине

Евгений Белоусов

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МВД Молдавии: Найденные фрагменты ракет принадлежат Украине
Фото: Unsplash

Обломки ракет, которые были обнаружены на территории Молдавии этой зимой, являются частью снарядов, выпущенных из украинской системы ПВО С-300. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила молдавский министр внутренних дел Анна Ревенко.

— В результате предварительных проверок было установлено, что обнаруженные элементы являются фрагментами пусковых частей ракет зенитного комплекса С-300, — заявила она.

По словам молдавского министра, это относится к обоим случаям, когда на территории Молдавии дважды обнаруживали обломки ракет. Также это относится и к похожему инциденту, зарегистрированному в октябре прошлого года.

Подобное, уточнила Ревенко, доказывает уязвимость воздушного пространства республики, передает РИА Новости.

Обломки ракеты нашли 14 января на севере Молдавии. Как сообщает МВД республики, погранполиция реализовала план действий в чрезвычайных ситуациях и увеличила количество полицейских патрулей в приграничной зоне с Украиной.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о том, кому ракета могла принадлежать и ждать ли каких-то последствий после этого инцидента.

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