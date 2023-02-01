Пригожин сообщил о взятии российскими войсками села под Артемовском

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Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью взяли под контроль село Сакко и Ванцетти в Донецкой народной республике. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил основатель компании, предприниматель Евгений Пригожин.

— Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00, Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер», — говорится в Telegram-канале его пресс-службы.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин накануне сообщил, что российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение. По его словам, кольцо будет сомкнуто за городом.

Позже Гагин рассказал, что российская армия нанесла удары по колоннам ВСУ, которые направлялись по трассе между Артемовском и Часовым Яром. Он отметил, что это была единственная дорога, при помощи которой украинские войска могут снабжать свою группировку.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.