Бывший глава Пентагона считает маловероятным вступление Украины в НАТО

Фото: defense.gov

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс, который руководил Пентагоном с 2006 по 2011 годы, считает очень низкими шансы на предоставление Украине Западом гарантий безопасности в рамках членства страны в НАТО.

По его словам, в 2008 году он был очень скептически настроен по поводу того, сработает ли это, поскольку Франция и Германия были против. Гейтс считает, что сейчас в Европе сохраняется значительная оппозиция по вопросу присоединения Украины к НАТО.

— Вопрос в том, готовы ли правительства и населения этих стран альянса отправлять своих собственных сыновей и дочерей воевать на Украину и ради Украины, — заметил экс-шеф Пентагона в интервью The Washington Post, подчеркнув, что ответом будет «нет».

При этом Гейтс назвал возможным предоставление Киеву долгосрочных гарантий безопасности на двусторонней и многосторонней основах вне военного блока. Такие соглашения, по его мнению, не будут предполагать «безусловных обязательств» стран по отправке при необходимости своих собственных сил на Украину. Однако, по словам экс-главы Пентагона, они обязаны гарантировать наличие у Киева современных вооружений и сил на уровне, достаточном для сдерживания российских сил.

— Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должны быть договоренности с Украиной, которые сделали бы ее достаточно сильной, чтобы удержать РФ, — резюмировал Гейтс.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава предложила НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед вильнюсским саммитом альянса.