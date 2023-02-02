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Во Фрацнии заявили, что поставки оружия Киеву не должны быть рекламной кампанией

Егор Провоторов
В мире
Во Фрацнии заявили, что поставки оружия Киеву не должны быть рекламной кампанией
Фото: Unsplash

Поставка вооружений Украине должна исходить из потребностей армии этой страны, а не являться рекламной кампанией. Об этом в среду, 1 февраля, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro.

— В декабре мы говорили только о системах ПВО, в январе - только о танках, а в феврале, мне кажется, - только об истребителях? — обратил внимание французский министр.

Вместе с этим Лекорню подчеркнул, что программа военной помощи Киеву должна отражать только реальные потребности Украины. По мнению главы французского военного ведомства, украинской армии необходима эффективная военная помощь, которая обязана учитывать все вопросы обучения персонала и логистики.

Французский политик подчеркнул, что в настоящее время сроки поставки 12 дополнительных 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar уточняются.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставки самолетов Украине не приведут к эскалации конфликта, являются абсурдом.

Украина Оружие Франция
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