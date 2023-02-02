Портал Discover Moscow составил подборку выставок в столичных парках

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В столичных парках проходят различные выставки — туристический портал столицы Discover Moscow совместно с Мосгорпарком составили подборку культурных мероприятий. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» до 15 февраля открыта бесплатная персональная выставка картин Юрия Акилова, — говорится в материале.

Так, горожане могут полюбоваться абстракционистскими и авангардными работами художника: его картины посвящены утраченным шедеврам русской архитектуры. В свою очередь в саду имени Баумана проходит выставка, где москвичам покажут картины Сальвадора Дали и Пабло Пикассо — как уточняется, в экспозиции представлено более 260 предметов из коллекции Александра Шадрина. Там же проходит выставка «Клод Моне. Магия воды и света».

Посетители Парка Горького могут познакомиться с идеями первого директора парка Бетти Глан в рамках выставки «Парк Горького. Начало», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне москвичам рассказали о местах отдыха на ВДНХ — горожане могут посмотреть экспозицию, посвященную возникновению и развитию письма в России — она продемонстрирована в музее славянской письменности «Слово». В выставочно-торговом центре Азербайджанской Республики (павильон № 14) можно посетить художественную выставку «Сага о гранате» заслуженного художника России и Азербайджана Аскера Мамедова.