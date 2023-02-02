График движения поездов временно изменится на МЦД-2 с 4 февраля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

МЦД-2 Курско-Рижский диаметр Карта всех событий

В связи со строительными работами график движения поездов на втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 01:30 4 февраля до 04:30 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На станциях Рижская и Площадь Трех Вокзалов поезда в обе стороны будут двигаться по одному пути — обычно по нему следуют составы в сторону Нахабина. Интервал движения поездов на этом участке увеличится до одного часа, — говорится в сообщении.

Так, на Рижском направлении увеличится интервал движения поездов до получаса. Часть составов отправится от станции Стрешнево и Рижского вокзала или будут направляться до этих станций. Что касается Курского направления, то интервал увеличится до 20 минут, а некоторые поезда отправятся от станции Царицыно и Курского вокзала или проследуют до них, передает официальный сайт мэра Москвы.

В период с 4 по 6 февраля с 01:30 до 05:30 также ограничат движение транспорта в Среднем Тишинском переулке. Перекрытие проезда связано с проведением инженерных работ.

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