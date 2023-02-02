«Слышала последний вдох»: вдова Пономаренко рассказала о последних минутах жизни юмориста

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Со дня смерти юмориста Александра Пономаренко прошло уже 40 дней — он до последнего вздоха боролся за свою жизнь, однако рак одолел его. Все это время рядом с артистом находилась его супруга Анна.

Она всю жизнь отдала семье: если бы не она, Пономаренко ушел бы гораздо быстрее, считают друзья и родные.

— Я целовала его руки пока они были теплые. Я слышала его последний вдох, — рассказала вдова во время программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1».

Его родной брат-близнец Валерий также поделился своими воспоминаниями. По его словам, за два дня до ухода из жизни родные узнавали у Пономаренко о его самочувствии. Но юморист неизменно отвечал «нормально» и старался насмешить всех.

О смерти Александра Пономаренко стало известно 24 декабря. Уточняется, что в последние несколько лет артист боролся с онкологией.

Жена артиста позже рассказала, что о диагнозе стало известно, когда Пономаренко провели экстренную операцию из-за язвы. Тогда сотрудники медучреждения взяли у него анализы, которые и показали наличие онкологии.