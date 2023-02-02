Марочко заявил, что Киев перебрасывает резервы на Сватовское направление

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Украинские власти приняли решение перебросить резервы на Сватовское направление. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В район населенного пункта Стельмаховка (село в Сватовском районе ЛНР — прим. «ВМ») отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники, — поделился он.

При этом общее количество украинских солдат на этом направлении не изменилось. Переброс резервов, считает военный, нужно для восполнения безвозвратных потерь. Также украинской армии необходим заменить вышедшие из строя технику и вооружения, сообщает РИА Новости.

До этого Марочко заявил, что российским войскам осталось пройти порядка 10 километров, чтобы полностью сомкнуть кольцо вокруг Артемовска. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут организовать плановый отход из города.

Накануне подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара. Помимо этого, в районе Новоселки и Мирной были нанесены удары по 108-й и 124-й бригадам территориальной обороны Украины.