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Российские войска отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

— Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику, — рассказал он.

По словам Сальдо, российская армия превосходит украинскую не столько в численности, сколько в профессионализме. При этом ВСУ сразу бросают свои войска на верную смерть и не считают потери в жиивой силе, передает РИА Новости.

В связи с потерями украинская армия стала перебрасывать резервы на Сватовское направление. По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ необходимо также заменить вышедшие из строя технику и вооружения.

До этого врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ испытывают нехватку танков и некоторых видов боеприпасов, много техники российские войска уничтожили в ходе спецоперации. Также он обратил внимание на отсутствие у украинской армии возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.