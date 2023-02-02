В Петербурге сообщили о дефиците воспитателей и учителей

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Серьезный дефицит кадров наблюдается в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. По итогам 2022 года спрос на педагогов увеличился на 20 процентов, а наиболее востребованными оказались воспитатели, сообщает издание «Невские новости».

Также сообщается, что не хватает специалистов, оказывающих услуги дополнительного образования, в том числе по репетиторству. Число объявлений о поиске подобных специалистов к началу 2023 года выросло на 18 процентов.

Аналитики добавили, что растет спрос на специалистов узких специализаций: логопедов, хореографов, психологов.

Ранее в Подмосковье определили самые необычные и редкие вакансии по итогам прошлого года. Ими в 2022 году стали шкипер, художник-оформитель игровых кукол, сукновал, резчик по кости и рогу, мельник, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 45 процентов респондентов исключают влияние внешности на профессиональный рост.