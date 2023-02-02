Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Петербурге сообщили о дефиците воспитателей и учителей

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге сообщили о дефиците воспитателей и учителей
Фото: Вечерняя Москва

Серьезный дефицит кадров наблюдается в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. По итогам 2022 года спрос на педагогов увеличился на 20 процентов, а наиболее востребованными оказались воспитатели, сообщает издание «Невские новости».

Также сообщается, что не хватает специалистов, оказывающих услуги дополнительного образования, в том числе по репетиторству. Число объявлений о поиске подобных специалистов к началу 2023 года выросло на 18 процентов.

Аналитики добавили, что растет спрос на специалистов узких специализаций: логопедов, хореографов, психологов.

Ранее в Подмосковье определили самые необычные и редкие вакансии по итогам прошлого года. Ими в 2022 году стали шкипер, художник-оформитель игровых кукол, сукновал, резчик по кости и рогу, мельник, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры. При этом 45 процентов респондентов исключают влияние внешности на профессиональный рост.

Работа Учителя Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте