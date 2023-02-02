Shell договорилась с Газпромом о продаже 50 процентов доли в салымском СП

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Нефтегазовая компания Shell подписала документы с холдингом «Газпром нефть» о продаже своих 50 процентов доли в Salym Petroleum Development. Об этом в четверг, 2 февраля, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.

— 22 декабря 2022 года Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Shell остановила долгосрочные закупки российской нефти третьими сторонами. Контракты на поставки газа из России прекратили свое действие в конце прошлого года, передает РИА Новости.

С 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и Евросоюза. По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.

«Вечерняя Москва» узнала, как такое решение повлияет на мировой рынок нефти. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков выразил уверенность в том, что Россия в своих контрмерах выбрала самый мягкий механизм воздействия на Запад.