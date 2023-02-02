Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Shell договорилась с Газпромом о продаже 50 процентов доли в салымском СП

Александр Афонин
В мире
Shell договорилась с Газпромом о продаже 50 процентов доли в салымском СП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нефтегазовая компания Shell подписала документы с холдингом «Газпром нефть» о продаже своих 50 процентов доли в Salym Petroleum Development. Об этом в четверг, 2 февраля, говорится в материалах с отчетностью англо-нидерландской компании.

— 22 декабря 2022 года Shell подписала с «Газпром нефтью» документы о продаже своей 50-процентной доли в компании Salym Petroleum Development Limited Liability Company. Завершение сделки зависит от ряда согласований в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Shell остановила долгосрочные закупки российской нефти третьими сторонами. Контракты на поставки газа из России прекратили свое действие в конце прошлого года, передает РИА Новости.

С 1 февраля вступил в силу указ президента России Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от «Большой семерки» и Евросоюза. По мнению аналитиков, ответ Москвы обозначил недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.

«Вечерняя Москва» узнала, как такое решение повлияет на мировой рынок нефти. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков выразил уверенность в том, что Россия в своих контрмерах выбрала самый мягкий механизм воздействия на Запад.

Газпром Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте