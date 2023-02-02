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Лавров заявил, что Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров заявил, что Россия старается отодвинуть ВСУ на безопасное расстояние
Фото: МИД РФ

Российское руководство старается отодвинуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) на безопасное для страны расстояние, поставка дальнобойных ракет вынудит отбросить украинскую армию еще дальше. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозу для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной, — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Помимо этого, Лавров заявил, что сейчас все хотят скорейшего завершения конфликта на Украине. Однако, по его словам, важную роль в ситуации играет вовсе не временной фактор.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — это согласованный с Западом ход. Он отметил, что ни одно заявление Киева не обходится без предварительной коррекции со стороны западных покровителей.

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