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Приметы и советы

Отечественный бренд по управлению отелями зарубежных компаний появится в России

Александр Афонин
Общество
Отечественный бренд по управлению отелями зарубежных компаний появится в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В России планируется создать бизнес, который будет заниматься управлением гостиницами и отелями, принадлежащих зарубежным компаниям. Об этом заявил предприниматель и инвестор Сергей Бачин.

По его словам, подобная идея возникла на фоне введенных против России санкций. Ранее в стране планировалось открытие нескольких гостиниц, которые работали бы под международными брендами. Однако после начала спецоперации компании отказались от своего решения.

— Поэтому мы приняли решение создать отдельную компанию — «Васта Отель Менеджмент», которая будет развивать гостиницы под собственными брендами и предлагать свои услуги по управлению отелями другим игрокам, — сказал Бачин.

В планах компании начать развитие четырех отдельных брендов от трех до пяти звезд. Первые гостиницы, по словам предпринимателя, будут открыты в Завидово, передает РБК.

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