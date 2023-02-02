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Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК «Моцарт» на Украине

Лейла Алиева
В мире
Песков призвал не преувеличивать роль американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Американская частная военная компания (ЧВК) «Моцарт» не играла особой роли в спецоперации. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Честно говоря, предлагаю не преувеличивать значение такой ЧВК. Нам неизвестно о какой-либо значимой роли, которую играла бы такая ЧВК с таким названием, — приводит его слова ТАСС.

26 января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Американское министерство утверждает, что члены ЧВК якобы постоянно занимаются «серьезной преступной деятельностью».

Также США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем, бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них — объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент» и организация Sewa Security Services.

Позже основатель компании Евгений Пригожин отреагировал на заявление о намерении США признать его группу транснациональной преступной организацией. По его мнению, теперь взаимоотношения ЧВК и американцев можно назвать «разборкой преступных кланов».

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