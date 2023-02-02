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Синоптик Колесов предупредил о сильных снегопадах в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов предупредил о сильных снегопадах в Санкт-Петербурге
Фото: Анастасия Кочеткова / Вечерняя Москва

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил, что город в ближайшие дни будет засыпать снегом. По словам эксперта, погоду в Северной столице определяет циклон, который и принесет осадки.

Эксперт отметил, что в ближайшие дни снег будет идти практически постоянно, интенсивность осадков будет меняться.

В настоящее время снежный покров уже достиг 9–13 сантиметров, до конца недели он будет расти. Температура воздуха будет меняться от нуля до минус пяти градусов, иногда столбики термометров будут опускаться до минус 10 градусов, передает издание «Невские новости».

Утром четверга, 2 февраля, улицы Петербурга оказались завалены неубранным снегом. Коммунальные службы не смогли осилить последствия ночного снегопада, передает Nation news.

Синоптик Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что с 3 февраля в городе начнется постепенное похолодание.

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